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Общество

Опрос с призовой лотереей проводит Псковская областная библиотека

Псковская библиотечная ассоциация приглашает горожан принять участие в опросе о библиотеках Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Для того чтобы принять участие в опросе необходимо заполнить форму на сайте. «Ответы останутся конфиденциальными и будут использованы для улучшения качества работы», - отметили в пресс-службе.

После прохождения опроса нужно оставить свои контактные данные, чтобы принять участие в призовой лотерее. По словам организаторов, сотрудники Псковской библиотечной ассоциации свяжутся со всеми призёрами по электронной почте или по телефону.

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