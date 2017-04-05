Опрос с призовой лотереей проводит Псковская областная библиотека

14:08, 05 апреля 2017, ПАИ

Псковская библиотечная ассоциация приглашает горожан принять участие в опросе о библиотеках Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Для того чтобы принять участие в опросе необходимо заполнить форму на сайте. «Ответы останутся конфиденциальными и будут использованы для улучшения качества работы», - отметили в пресс-службе.

После прохождения опроса нужно оставить свои контактные данные, чтобы принять участие в призовой лотерее. По словам организаторов, сотрудники Псковской библиотечной ассоциации свяжутся со всеми призёрами по электронной почте или по телефону.