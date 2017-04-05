Временные эстакада и объездная дорога возводятся на месте строительства Северного обхода Пскова

12:36, 05 апреля 2017, ПАИ

На участке строительства транспортной развязки Северного обхода с автомобильной дорогой Псков - Гдов продолжаются работы по устройству земляного полотна и временной объездной дороги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту

















На площадке по строительству моста через реку Великую на опоре № 1 выполняется армирование стоек контрфорсного типа, а на опоре № 2 продолжается забивка свай. Также продолжается возведение временной эстакады, выполняется монтаж третьего пролета.

На участке строительства в районе деревни Заровенье проводится устройство земляного полотна в направлении трассы А-212. На площадке строительства путепровода на ПК56+63 выполняют забивку свай.