Мужчина украл велосипед в Себеже и уехал на нём в Пустошкинский район

12:27, 05 апреля 2017, ПАИ

Сотрудники МО МВД России «Себежский» задержали лиц, подозреваемых в кражах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Себеже в похищении велосипеда, оставленного владельцем возле магазина на улице Челюскинцев, подозревается неработающий, судимый житель Пустошкинского района. По имеющимся данным, этот 41-летний мужчина заметил оставленный без присмотра велосипед и уехал на нем в Пустошкинский район. Там злоумышленника задержали полицейские, которые изъяли похищенный велосипед. Проводится расследование.

По версии следствия, в деревне Креково Себежского района в одном из домов после совместного распития спиртного 34-летний безработный, ранее судимый мужчина похитил у своего знакомого из тумбочки 40 тысяч рублей, после чего скрылся. Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.