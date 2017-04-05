Противодействие религиозному экстремизму обсуждают псковские священники с сотрудниками ФСИН

12:49, 05 апреля 2017, ПАИ

В учреждениях УФСИН РФ по Псковской области в рамках служебной подготовки проходят занятия на тему « Противодействие распространению среди работников уголовно-исполнительной системы идей религиозного экстремизма». Об этом Псковском агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Лекторы из числа представителей духовенства: помощник начальника УФСИН по региону по работе с верующими отец Михаил, руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии РПЦ иерей Дмитрий Ласкин, а также ряд других священнослужителей на встречах раскрывают причины, формы и способы противодействия пропаганде идей религиозного экстремизма в современных условиях.

В ходе бесед также затрагиваются вопросы личных взаимоотношений сотрудников, человеческого эгоизма, гордыни, уважения и любви. По мнению представителей РПЦ, в уважительном отношении друг к другу, основанном на национальной толерантности, патриотическом воспитании, вере заложены основные факторы предупреждения распространения экстремистских течений.

Добавим, проведение занятий в рамках служебной подготовки планируется во всех учреждениях УФСИН России по Псковской области. Лекции уже прошли в учреждениях пенитенциарного ведомства, расположенных в городе Великие Луки – ИК-5, СИЗО-2, а также в областном центре – аппарате Управления, отделе по конвоированию.