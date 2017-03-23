Начался ПАИ-live со специалистом по разминированию Сергеем Душиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

15:04, 05 апреля 2017, ПАИ

Героем прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня стал главный специалист аварийно-спасательной службы Псковской области по разминированию Сергей Душин.

Ежегодно на территории региона спасатели обезвреживают тысячи неразорвавшихся мин и снарядов. Например, 3 апреля саперы МЧС обезвредили авиабомбу, найденную недалеко от жилых домов в Порховском районе, несколькими днями ранее в результате взрыва другого боеприпаса погиб житель Псковского района. Каковы шансы наткнуться на «эхо войны» в центре Пскова, насколько опасно разводить костер в незнакомом месте, какие самые крупные боеприпасы находили в Псковской области и как готовят специалистов по разминированию, - об этом и многом другом расскажет гость ПАИ-live.

Свои вопросы Сергею Душину можно оставлять на странице ПАИ-live.