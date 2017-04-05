Замминистра здравоохранения РФ: Перинатальный центр в Пскове нужно ввести в эксплуатацию в срок

13:14, 05 апреля 2017, ПАИ

5 апреля губернатор Псковской области Андрей Турчак и замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, который находится в регионе с рабочим визитом, оценили ход строительства нового перинатального центра в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, перинатальный центр возводится в Пскове в рамках программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Центр рассчитан на 110 коек для беременных женщин с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также для новорожденных и детей раннего возраста с врожденной патологией. Финансирование объекта по данным на начало марта 2017 года составляет 1 млрд 41 млн рублей.

Сегодня руководитель объекта рассказал, что все земляные и бетонные работы завершены на 100 процентов. Также, по его словам, закончена первичная отделка и частично выполнены чистовые работы внутри здания, смонтированы внутренние коммуникации и инженерные сети. Однако при этом отставание от графика составляет полгода.

Глава региона пояснил, что это вызвано действиями «Гипроздрава», который занимается разработкой проектно-сметной документации. «Документация сырая, по сути, какие-то вещи приходится дорабатывать на месте, буквально на коленке», - сказал он и добавил, что на следующей неделе в Пскове состоится совещание, на которое приглашен и руководитель «Гипроздрава».

Кроме того, как отметил Андрей Турчак, существует проблема неритмичного финансирования. «Работать на объекте необходимо в две смены, чтобы успеть сдать его к сентябрю», - резюмировал он.

Затем Андрей Турчак и Игорь Каграманян прошлись по этажам будущего перинатального центра, оценили, какие работы завершены и что еще предстоит сделать.

Замглавы Минздрава рекомендовал псковскому субподрядчику и руководителю строительства объекта (представителю «Ростеха») пообщаться в рабочей обстановке и решить возникшие между ними вопросы. «Нужно сделать все, чтобы ввести объект в эскплуатацию в срок», - заключил он.

В свою очередь губернатор обратил внимание на то, что мебель в новый перинатальный центр должны быть поставлена из Острова. Ранее, во время посещения онкоцентра в Пскове, замминистру были продемонстрированы образцы медицинской мебели, произведенной в этом городе, и он остался доволен ее качеством.