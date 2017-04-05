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Общество

В Кирове задержан мошенник, обманувший псковичей через сайт «Авито»

Полиция Кирова задержала 26-летнего, неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в совершении дистанционных мошенничеств, жертвами которых стали жители нескольких регионов, в том числе Псковской области.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Кировской области.

По словам заместителя начальника 5-го отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области подполковника полиции Павла Шмырова, в числе пострадавших также жители Северной Осетии и Рязанской области. Ущерб от действий подозреваемого составил около 50 тыс. рублей.

Злоумышленник, пользующийся сотовым телефоном Кировской области, размещал объявления о продаже запчастей к авто и мототехнике на сайте «Авито», получал предоплату, после чего переставал выходить на связь с заказчиками и не высылал товар.

В ходе расследования, кировчанин признал себя виновным в совершении около десятка мошенничеств.  

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Устанавливается возможная причастность преступника к другим эпизодам мошеннических действий.

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