Специалисты псковского отделения Сбербанка проконсультировали гостей выставки «Свадьба Expo»

13:35, 05 апреля 2017, ПАИ

Сотрудники псковского отделения Сбербанка рассказали будущим молодоженам о предложениях банка в сфере потребительского кредитования на ежегодной выставке «Свадьба EХРО», организованной в ТРК «Акваполис» Псковским агентством информации и журналом «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

«Свадьба EХРО» - удобный способ для будущих молодоженов за короткий промежуток времени ознакомиться с предложениями специалистов, чья работа так или иначе связана с организацией торжеств. Специалисты псковского отделения Сбербанка на месте проконсультировали гостей выставки о банковских продуктах и помогли рассчитать потребительский кредит», - отметили в пресс-службе.

«Теперь стало возможным оформить потребительский кредит под поручительство физических лиц по сниженной ставке 12,9%. Максимальная сумма кредитования составляет 3 млн рублей, кредит выдается на срок до 5 лет без комиссий. При этом важно успеть подать заявку до 30 апреля 2017 года», - прокомментировала управляющий псковским отделением Анна Тарасенко.

С начала 2017 года Псковское отделение банка выдало свыше 4,8 тысячи потребительских кредитов на общую сумму более 750 млн рублей, что на 18,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя сумма потребительского кредита составила 163 тысячи рублей.

Подробная информация - по телефонам контактного центра 8 (800) 555 555 0, а также на официальном сайте Сбербанка по адресу www.sberbank.ru.

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