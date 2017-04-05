Александр Котов выразил соболезнования в связи с гибелью сенатора Вадима Тюльпанова

13:28, 05 апреля 2017, ПАИ

Александр Котов от имени Псковского областного Собрания депутатов направил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко соболезнования в связи с трагической гибелью сенатора Вадима Тюльпанова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В телеграмме говорится: «Ушел из жизни достойный гражданин России. Вадим Альбертович был неравнодушным, принципиальным и энергичным человеком, профессионалом и истинным патриотом». Спикер областного Собрания отметил, что Вадим Тюльпанов внёс большой вклад в совершенствование российского законодательства.

С 2003 по 2011 годы Вадим Тюльпанов занимал пост председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 14 декабря 2011 года избран членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Санкт-Петербурга 5-го созыва.

С 2014 года наделён полномочиями сенатора от Ненецкого автономного округа. Вадим Тюльпанов был председателем Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации.

Как сообщает «Фонтанка», Вадим Тюльпанов погиб вечером 4 апреля в результате несчастного случая. Он неудачно поскользнулся в бане, упал, ударился головой и умер.