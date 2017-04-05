В планы ремонта улиц Пскова включены 16 участков, отмеченных на карте «убитых» дорог проекта ОНФ

14:32, 05 апреля 2017, ПАИ

В планы ремонта улиц Пскова включены 16 участков, отмеченных на карте «убитых» дорог проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОНФ.

«Стартовал ямочный ремонт наиболее разбитых участков улиц и в Пскове. В перечень работ здесь внесены 16 улиц, большинство из которых были отмечены жителями», - отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Васильев.

В целом статистика «убитых» дорог, добавленных на карту, выглядит следующим образом: 45% – это городские дороги, 35% – дороги между городами, 20% – сельские.

В топ-10 городов по активности граждан вошли Курск – его жители отметили на карте проекта 259 дорог, Санкт-Петербург – 203 дороги, Волгоград – 193 дороги, Саратов – 157 дорог, Нижний Новгород – 135 дорог, Рязань – 134 дороги, Москва – 133 дороги, Ялта – 119 дорог, Псков – 117 дорог и Симферополь – 109 дорог.

За время, прошедшее с момента старта проекта 14 февраля, более 37 тысяч человек, зарегистрировавшихся на сайте, добавили 8 тысяч 495 участков, требующих ремонта и 8 тыс. 132 из них (а это 9,5 тысяч км дорог) уже прошли модерацию на сайте. Всего собрано более 82 тысячи голосов, а сайт посетили 195 тыс. уникальных пользователей. Как отмечают эксперты проекта ОНФ, уже удалось добиться и определённых положительных результатов: в планы ремонта местные власти включили 78 дорог, размещенных на интерактивной карте ОНФ.