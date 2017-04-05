0
14:48
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
15:07
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
16:03
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
14:03
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
09:16
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире первый матч «Псков-747» во втором круге первенства России среди клубов ПФЛ 2016/17 годов
12:26
Чемпионат Псковской области по мотокроссу стартует 9 апреля в Ваулиных горах
17:05
«Неделя здоровья» завершилась в Пскове
Еще новости
  • Коротко
Спорт

Третье место заняла псковская сборная на Чемпионате Северо-Запада по ММА

Команда Псковской области заняла третье место на Первенстве и Чемпионате Северо-Западного федерального округа по ММА, который прошёл с 31 марта по 2 апреля в Вологде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации ММА.

В этом году соревнования собрали 9 команд, около 60 спортсменов, в том числе в них приняли участие 10 псковичей.

В категории 93 килограмма первое место занял Руслан Шамилов, который получил право представлять Псковскую область на Чемпионате России, выиграв бой красивым нокаутом. В весе 65,8 килограмма «серебро» в бою против представителя Ленинградской области досталось великолучанину Ахмеду Мустафаеву, который получил путевку на Кубок России. Еще пять псковских спортсменов заняли третьи места в других весовых категориях.

Фото предоставлено Федерацией ММА

Фото предоставлено Федерацией ММА

Также впервые состоялось Первенство СЗФО среди юношей 16-17 лет, где псковская команда была представлена двумя спортсменами, один из которых - Александр Храбрый - занял второе место.

«В очередной раз наша команда в числе лучших! Мы показали хороший результат – из 10 спортсменов 8 заняли призовые места, и сборная Псковской области заняла третье командное место! Также хочу сказать слова благодарности в адрес тренерского штаба, руководители которого подготовили отличных спортсменов. Девять участников тренируются в Центре ММА города Великие Луки под руководством вице-президента нашей федерации Андрея Ткаченко», - сказал президент Псковской областной федерации ММА Аркадий Мурылёв.

Фото предоставлено Федерацией ММА

Чемпионат России по ММА состоится в конце мая в Ростове-на-Дону, а Кубок России по смешанному боевому единоборству пройдет в начале октября в Краснодаре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
05 апреля 2017
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер 7
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
04 апреля 2017
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
03 апреля 2017
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
03 апреля 2017
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире первый матч «Псков-747» во втором круге первенства России среди клубов ПФЛ 2016/17 годов
03 апреля 2017
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире первый матч «Псков-747» во втором круге первенства России среди клубов ПФЛ 2016/17 годов
Чемпионат Псковской области по мотокроссу стартует 9 апреля в Ваулиных горах
30 марта 2017
Чемпионат Псковской области по мотокроссу стартует 9 апреля в Ваулиных горах
«Неделя здоровья» завершилась в Пскове
26 марта 2017
«Неделя здоровья» завершилась в Пскове
Псковский «Торнадо» занял первое место на хоккейном турнире в Великом Новгороде
26 марта 2017
Псковский «Торнадо» занял первое место на хоккейном турнире в Великом Новгороде 1

Идет загрузка...