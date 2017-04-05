О перспективах развития здравоохранения Псковской области в 2017 году рассказал Андрей Турчак

14:47, 05 апреля 2017, ПАИ

5 апреля в Пскове проходит заседания коллегии Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации с участием заместителя министра здравоохранения РФ Игоря Каграманяна, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил, что на сегодняшней встрече планируется обсудить перспективы развития системы здравоохранения в 2017 году, а также подвести итоги 2016 года. Глава региона подчеркнул, что модернизация системы направлена на улучшение демографической ситуации в области. Так, в прошлом году в регионе родились 7 тысяч 183 младенца. По словам Андрея Турчака, положительная динамика сохраняется.

Также по итогам прошлого года регион вошёл в число субъектов Федерации, в которых отмечено снижение уровня смертности. В Псковской области оно составило 1,6%.

Андрей Турчак отметил, что в прошлом году в Пскове открылся онкологический диспансер. В настоящее время Минздрав оказывает помощь в получении радиологической лицензии, необходимой для работы отделения химиотерапии. Этот вопрос должен решиться в течение 30 дней, уточнил губернатор. Также в 2016 году в областной клинической больнице введено в эксплуатацию отделение реабилитации на 25 коек. На сентябрь 2017 года намечено открытие перинатального центра в Пскове.

По словам губернатора, продолжается решение кадрового вопроса, проводится работа по созданию базовой кафедры Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова в Пскове. Сегодня будет подписано соответствующее соглашение. Кроме того, администрация области и Минздрав окончательно согласовали вопрос об открытии лечебного факультета в Псковском государственном университете.

«Во главе угла у нас стоят люди», - подытожил Андрей Турчак и поблагодарил собравшихся медиков за терпение, внимание и чуткое отношение к профессии.