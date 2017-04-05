Транзит рыбных консервов из Калининградской области в Петербург запретил псковский Россельхознадзор

15:40, 05 апреля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района запрещен транзит из Калининградской области в Санкт-Петербург более 18 тонн рыбных консервов производства ООО «Балтфиштрейд» (Калининградская область). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало несоответствие информации о номерах пломб, указанных в сопроводительных документах, фактическим. В итоге специалисты ведомства приняли решение о возврате груза.

Кроме того, в МАПП Бурачки Себежского района запрещен ввоз из Латвии посадочного материала в ручной клади. На саженцы декоративных растений, корневища многолетних растений и луковицы цветочных культур у перевозчика не нашлось фитосанитарного сертификата.