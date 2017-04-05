0
13:35
Специалисты псковского отделения Сбербанка проконсультировали гостей выставки «Свадьба Expo»
12:45
Сеть супермаркетов шаговой доступности закрылась в Великих Луках
12:23
Директором группы компаний «Технология металлов» стал сын депутата Госдумы
10:12
На 80 тысяч рублей оштрафовали начальника УГХ Пскова за скамейки и пионы
22:08
Переписать статью УК о мошенничестве предложил бизнес-омбудсмен
19:45
Минфин поможет Псковской области выполнить соцобязательства
11:33
11 муниципалитетов Псковской области получат более 341 млн рублей на расселение аварийного жилья
Еще новости
Экономика

Транзит рыбных консервов из Калининградской области в Петербург запретил псковский Россельхознадзор

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района запрещен транзит из Калининградской области в Санкт-Петербург более 18 тонн рыбных консервов производства ООО «Балтфиштрейд» (Калининградская область). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало несоответствие информации о номерах пломб, указанных в сопроводительных документах, фактическим. В итоге специалисты ведомства приняли решение о возврате груза.

Кроме того, в МАПП Бурачки Себежского района запрещен ввоз из Латвии посадочного материала в ручной клади. На саженцы декоративных растений, корневища многолетних растений и луковицы цветочных культур у перевозчика не нашлось фитосанитарного сертификата.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Специалисты псковского отделения Сбербанка проконсультировали гостей выставки «Свадьба Expo»
05 апреля 2017
Специалисты псковского отделения Сбербанка проконсультировали гостей выставки «Свадьба Expo»
Сеть супермаркетов шаговой доступности закрылась в Великих Луках
05 апреля 2017
Сеть супермаркетов шаговой доступности закрылась в Великих Луках 1
Директором группы компаний «Технология металлов» стал сын депутата Госдумы
05 апреля 2017
Директором группы компаний «Технология металлов» стал сын депутата Госдумы 6
На 80 тысяч рублей оштрафовали начальника УГХ Пскова за скамейки и пионы
05 апреля 2017
На 80 тысяч рублей оштрафовали начальника УГХ Пскова за скамейки и пионы 2
Переписать статью УК о мошенничестве предложил бизнес-омбудсмен
04 апреля 2017
Переписать статью УК о мошенничестве предложил бизнес-омбудсмен
Минфин поможет Псковской области выполнить соцобязательства
04 апреля 2017
Минфин поможет Псковской области выполнить соцобязательства
11 муниципалитетов Псковской области получат более 341 млн рублей на расселение аварийного жилья
04 апреля 2017
11 муниципалитетов Псковской области получат более 341 млн рублей на расселение аварийного жилья
Дмитрий Медведев подписал постановление о совершенствовании типового строительства
03 апреля 2017
Дмитрий Медведев подписал постановление о совершенствовании типового строительства

Идет загрузка...