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Политика

Псковский облизбирком начал обучение членов ТИКов и УИКов

Избирательная Комиссия Псковской области начала плановое обучение по подготовке и проведению единого дня голосования 10 сентября председателей, заместителей председателей, секретарей  и членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также их резерва.  На этой неделе обучающие семинары пройдут в Палкинском и Дедовическом районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома.

По словам председателя Избирательной комиссии Псковской области  Николая Цветкова, масштабное обучение членов избирательных комиссий всех уровней - одна из важнейших и приоритетных задач избиркома. «Мы будем уделять  огромное значение  качеству обучения. Оно охватит всех членов участковых и территориальных комиссий. Мы очень серьезно будем  контролировать этот процесс», - подчеркнул он.

Николай Цветков отметил, что во время  занятий  есть хорошая возможность повысить уровень профессиональной подготовки и практических навыков членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Мероприятие проходят согласно плану обучения членов избирательных комиссий  и состава резерва участковых комиссий,  утвержденному избиркомом.

Во время обучающих семинаров  рассматриваются актуальные вопросы по избирательному праву и избирательному процессу, новеллы избирательного законодательства, проводятся практические занятия. Участники также делятся опытом, обмениваются мнениями по решению возникающих в процессе избирательных действий ситуаций.

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