Псковский облизбирком начал обучение членов ТИКов и УИКов

14:39, 05 апреля 2017, ПАИ

Избирательная Комиссия Псковской области начала плановое обучение по подготовке и проведению единого дня голосования 10 сентября председателей, заместителей председателей, секретарей и членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также их резерва. На этой неделе обучающие семинары пройдут в Палкинском и Дедовическом районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома.

По словам председателя Избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова, масштабное обучение членов избирательных комиссий всех уровней - одна из важнейших и приоритетных задач избиркома. «Мы будем уделять огромное значение качеству обучения. Оно охватит всех членов участковых и территориальных комиссий. Мы очень серьезно будем контролировать этот процесс», - подчеркнул он.

Николай Цветков отметил, что во время занятий есть хорошая возможность повысить уровень профессиональной подготовки и практических навыков членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Мероприятие проходят согласно плану обучения членов избирательных комиссий и состава резерва участковых комиссий, утвержденному избиркомом.

Во время обучающих семинаров рассматриваются актуальные вопросы по избирательному праву и избирательному процессу, новеллы избирательного законодательства, проводятся практические занятия. Участники также делятся опытом, обмениваются мнениями по решению возникающих в процессе избирательных действий ситуаций.