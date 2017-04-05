Глава Россельхознадзора призвал не ждать скорого снятия запрета на ввоз белорусских продуктов

18:12, 05 апреля 2017, ПАИ

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт не обещает быстрого снятия запрета на поставки продукции с предприятий Белоруссии, несмотря на начавшиеся инспекции этих предприятий российскими специалистами. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не вижу эйфории в том, что вот инспекция поехала - и завтра все будет решено», - заявил Сергей Данкверт.

По его словам, решаться все будет «на абсолютно эквивалентных условиях». «Вот как мы требуем здесь прослеживаемости и сделали электронную систему, по которой многие работают, также и белорусские коллеги должны требовать со своих производителей», - заявил глава Россельхознадзора.

Он отметил, что инспекции в Белоруссии будут идти «столько, сколько потребуется».