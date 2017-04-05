Замглавы Минздрава осмотрел в Пскове помещения под кафедру Санкт-Петербургского медуниверситета

14:48, 05 апреля 2017, ПАИ

5 апреля заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян в ходе рабочего визита в Псков побывал в областной больнице. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, его сопровождали губернатор Андрей Турчак, его первый заместитель Вера Емельянова, глава Пскова Иван Цецерский, председатель регионального комитета по здравоохранению Игорь Потапов и ректор Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Отари Хурцилава.

Они посетили стерилизационное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, учебные комнаты, а также кабинет, где установлен томограф. Замглавы Минздрава рассказали, что с помощью этого томографа проводятся все виды исследований.

Затем гости зашли в кабинет рентгена и операционную, помещения, которые будут отданы под кафедру университета имени Мечникова. Представитель больницы отметил, что нужно решить вопрос с отдельным входом. В ответ Андрей Турчак попросил подготовить соответствующее техническое задание. В этих помещениях, занимающих целый этаж, раньше располагалось эндокринологическое отделение, сейчас там идет ремонт.

Кроме петербургских студентов, здесь будут стажироваться и студенты лечебного факультета ПсковГУ.