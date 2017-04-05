До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер

14:48, 05 апреля 2017, ПАИ

До конца года в Пскове планируется открыть врачебно-физкультурный диспансер. Он разместится в спортивной «двойке» в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом на заседании коллегии Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В ближайшее время строительная организация приступит к финишным работам на объекте. До конца года диспансер будет открыт», — сказал губернатор.

Добавим, что в работе коллегии также принимает участие первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян, который находится в Пскове с рабочим визитом.