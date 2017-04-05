7
14:48
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
15:07
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
16:03
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
14:03
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
09:16
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире первый матч «Псков-747» во втором круге первенства России среди клубов ПФЛ 2016/17 годов
12:26
Чемпионат Псковской области по мотокроссу стартует 9 апреля в Ваулиных горах
17:05
«Неделя здоровья» завершилась в Пскове
Еще новости
Спорт

До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер

До конца года в Пскове планируется открыть врачебно-физкультурный диспансер. Он разместится в спортивной «двойке» в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом на заседании коллегии Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В ближайшее время строительная организация приступит к финишным работам на объекте. До конца года диспансер будет открыт», — сказал губернатор.

Добавим, что в работе коллегии также принимает участие первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян, который находится в Пскове с рабочим визитом.

Версия для печати
Комментарии: 7 Обсудить >>>

До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
05 апреля 2017
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер 7
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
04 апреля 2017
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
03 апреля 2017
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
03 апреля 2017
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире первый матч «Псков-747» во втором круге первенства России среди клубов ПФЛ 2016/17 годов
03 апреля 2017
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире первый матч «Псков-747» во втором круге первенства России среди клубов ПФЛ 2016/17 годов
Чемпионат Псковской области по мотокроссу стартует 9 апреля в Ваулиных горах
30 марта 2017
Чемпионат Псковской области по мотокроссу стартует 9 апреля в Ваулиных горах
«Неделя здоровья» завершилась в Пскове
26 марта 2017
«Неделя здоровья» завершилась в Пскове
Псковский «Торнадо» занял первое место на хоккейном турнире в Великом Новгороде
26 марта 2017
Псковский «Торнадо» занял первое место на хоккейном турнире в Великом Новгороде 1

Идет загрузка...