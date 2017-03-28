В торговой сети «Бизон» стартовала скидочная акция

16:08, 05 апреля 2017, ПАИ

В торговой сети «Бизон» стартовала скидочная акция, которая завершится 23 апреля. В ней участвуют колбаса «Таллинская ГОСТ» — 399 рублей за килограмм, рулет «Преображенский» — 279 рублей за килограмм, говядина «Деликатесная» 399 рублей за килограмм, сообщили Псковскому агентству информации на предприятии.

Также со скидкой можно приобрести колбасу «Филейную» — 229 рублей за килограмм и сосиски «Докторские» — 222 рубля за килограмм, полуфабрикаты: котлеты «Куриные» — 179 рублей за килограмм, котлеты из свиного окорока «Экстра» - 179 рублей за килограмм, котлеты «Царские» — 19,9 рублей за килограмм. Полуфабрикаты для первых шашлыков также продаются по сниженной цене: свинина в маринаде «Французский сад» - 279 рублей, шашлык из куриной грудки - 239 рублей.

«Сеть «Бизон» гарантирует свежесть продукции. Поставки с мясокомбината осуществляются ежедневно. Магазины оснащены современным холодильным оборудованием, которое обеспечивает оптимальный режим хранения и поддержания вкусовых качеств продукции. Жестко соблюдаются сроки реализации. Покупатели могут быть уверены, что продукты, купленные в «Бизоне» - это здоровая и качественная пища», - отметили на предприятии.

Кроме мясной продукции, в магазинах сети «Бизон» можно найти хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты и разнообразные напитки, что существенно сокращает время хождения по магазинам.