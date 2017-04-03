Больше половины россиян одобряют деятельность Путина

18:17, 05 апреля 2017, ПАИ

Деятельность Владимира Путина на посту президента России в марте одобряли 82% россиян. По данным «Левада-центра», это на 2% меньше, чем в феврале. Недовольны работой главы государства 17% опрошенных.

Доля россиян, одобряющих деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, снизилась за месяц с 52 до 42%. Неодобрительно к его работе относятся 57% граждан (47% — месяц назад).

Работа Правительства России в целом вызывает симпатии у 43% респондентов (49% в феврале). Недовольны кабинетом министров 55% граждан (месяц назад — 49%). Работу Госдумы одобряют 38% опрошенных (45% в январе), не одобряют — 60% (месяц назад — 54%). Деятельностью своих губернаторов удовлетворены 48% респондентов, а 51% — нет. В феврале соотношение этих показателей было иным — 52% и 46%.

Согласно данным опроса, в тройку политиков, которым россияне доверяют больше всего, кроме Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.