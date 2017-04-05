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Общество

До +10 градусов обещают псковские синоптики 6 апреля

6 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от  +5 до +10.

Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы.

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