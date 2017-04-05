Обеспечение льготными лекарствами является наиболее острым вопросом для областного комитета по здравоохранению

15:20, 05 апреля 2017, ПАИ

Обеспечение льготными лекарствами является наиболее острым вопросом для Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации. Об этом на заседании коллегии облздрава 5 апреля сообщил председатель комитета Игорь Потапов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Несмотря на постоянное увеличение финансирование в этой сфере со стороны области, в 2016 году имелся постоянный поток жалоб граждан», - рассказал Игорь Потапов.

По его словам, проблемы носят «чисто организационный характер». Он также отметил, что в этом году завершится реконструкция Центра контроля качества лекарственных средств, что это отчасти поможет решить существующую проблему. «Также мы перешли на новый формат проведения закупок. Однако остается основная проблема — недостаток финансирования, особенно на закупку препаратов для редких, орфанных заболеваний», - добавил Игорь Потапов.