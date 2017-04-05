Картофель с недействительным сертификатом не попал из Белоруссии в Псковскую область
В контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) запрещен ввоз 21 тонны продовольственного картофеля из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причина запрета – предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.
Представитель владельца груза был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).