Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины

15:19, 05 апреля 2017, ПАИ

Одной из главных задач на 2017 год председатель комитета по фармации и здравоохранению Псковской области Игорь Потапов считает развитие в Псковской области телемедицины [использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией - ПАИ]. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 5 апреля, на заседании коллегии облздрава.

Председатель комитета сообщил, что в регионе в 2016 году чуть больше 60% взрослого населения прошли диспансеризацию. Среди «детского населения» показатели лучше, тем не менее, отметил он, «во многом это организационная недоработка».

Показатели «первичной заболеваемости» в Псковской области в 2016 году приблизились к общероссийским: Игорь Потапов назвал это положительной тенденцией. «В условиях нашей смертности это важный фактор», - подчеркнул он.

«На 50% здоровье человека зависит от образа жизни», - добавил председатель облздрава и отметил, что важно, чтобы здравоохранением занимались все органы и ветви власти.

По его словам, по рентгеновским исследованиям и флюорографии в области «есть динамика», по маммографии — превышаются федеральные показатели. Однако есть проблемы с исследованиями с помощью МРТ: пока в распоряжении областного здравоохранения есть только один аппарат, однако скоро в Онкоцентре запустят второй. «До уровня РФ по исследованиям МРТ нам далеко», - констатировал Потапов.

Он также напомнил, что в области сохраняется «стабильно низкий уровень обеспеченности врачами», наблюдается «высокий коэффициент совместительства». Сейчас перед всеми медицинскими организациями региона стоит задача выполнить дорожную карту по зарплатам медработников. «Не сомневаюсь, мы эту задачу выполним», - сказал он.