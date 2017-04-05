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Раз в году в Псковской области находят авиационные бомбы

В Псковской области, начиная с 2012-го, раз в году находят авиационные бомбы. Об этом рассказал главный специалист аварийно-спасательной службы Псковской области по разминированию Сергей Душин в эфире проекта ПАИ-live 5 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Очередная бомба была обнаружена 3 апреля в деревне Шмойлово Порховского района. «Один житель пошел добывать железо в животноводческом комплексе с металлоискателем», - рассказал Сергей Душин об обстоятельствах обнаружения снаряда.

По его словам, псковские специалисты провел и идентификацию находки, но уничтожение  авиационных  боеприпасов находится не в их компетенции, поэтому были вызваны коллеги из Санкт-Петербурга. В итоге три дня бомба лежала в месте обнаружения под охраной.

Сергей Душин добавил, что снаряд был найден в 200-метрах от домов, а по нормативам уничтожить его можно не ближе, чем в километре от жилья.

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