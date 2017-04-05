На снижение смертности в 2017 году общими усилиями надеется Игорь Потапов

15:49, 05 апреля 2017, ПАИ

Председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов надеется, что в 2017 году общими усилиями в регионе получится снизить смертность на 17 промилле. Об этом он заявил на коллегии 5 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Каждый случай младенческой смертности у нас разбирается, - сказал Игорь Потапов. - Это ненормально, когда дети погибают от внешних причин». Он обратил внимание на высокие показатели детской смертности от внешних причин и на ее снижение в целом.

Также глава комитета отметил, за счет маршрутизации более чем в 90% случаев больные вовремя госпитализируются в учреждения, где они должны получать лечение.

Говоря о новообразованиях, Игорь Потапов сообщил, что по сравнению с общероссийскими показатели смертности в регионе высокие, хотя 2016 год позволил их несколько снизить. По его словам, из общего числа скончавшихся от рака людей почти 19% умерли от рака кожи, на втором месте — рак молочной железы, на третьем - рак легких.

Как подчеркнул руководитель облздрава, важно проследить зависимость активного выявления больных и смертности.

Что касается туберкулеза, то заболеваемость уменьшилась, увеличился охват населения флюорографическими исследованиями, продолжил Игорь Потапов. При этом он заметил: «Мы поздно выявляем, дорого лечим либо неэффективно лечим».

Кроме того, председатель комитета затронул тему самоубийств, сообщив о росте смертности, в том числе среди детей. «Это проблема межведомственного взаимодействия», - считает он.

Еще одной проблемой, которой должен заниматься не только комитет здравоохранения, Игорь Потапов назвал случайные отравления алкоголем. В прошлом году по этой причине умерли 54 человека. В целом, по его словам, «2% населения мы теряем от причин, обусловленных употреблением алкоголя».