В псковских поликлиниках рассчитывают сократить время ожидания пациентов у кабинета врача

16:05, 05 апреля 2017, ПАИ

В псковских поликлиниках рассчитывают сократить время ожидания пациентов у кабинета врача. В связи с этим председатель Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов обратился к заместителю министра по здравоохранению Игорю Каргаманяну с просьбой рассмотреть вопрос о включении региона в проект, целью которого является повышение доступности и качества медицинской помощи через оптимизацию технологических процессов в медорганизациях и устранение необоснованных потерь. Об этом с заседания коллегии комитета 5 апреля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Проект, о котором рассказал Игорь Потапов, позволяет через улучшение процессов логистики полностью уйти от очередей в медицинских организациях, сократить время ожидания врача у кабинета, увеличить время общения врача и пациента в два раза, создать удобные условия для прохождения диспансеризации за один визит, разделить потоки здоровых и больных пациентов.

По его словам, для Псковской области это особенно актуально в связи с несколькими случаями смерти пациентов в очередях к врачу.

«Основная цель здравоохранения - повышение доступности качества медицинской помощи, особенно на селе и в отдельных районах, что особенно актуально для нашей области, - отметил Игорь Потапов. - По индексу малолюдности мы лидируем и по Северо-Западу, и по стране, поэтому наряду с развитием медицинской инфраструктуры предусмотрено также развитие работы домовых хозяйств, решение кадровых вопросов, развивается и выездная работа. Мобильные ФАПы есть почти в каждой районной больнице, но дальнейшее развитие этих форм работы ограничивает нынешнее состояние медицинского транспорта». Игорь Потапов попросил поддержки Минздрава в решении этого вопроса.

Он также обратил внимание на то, что в 2016 году уменьшилось количество жалоб, поступивших в комитет. Однако его «настораживает рост количества случаев взимания платы за оказание медицинских услуг».

Также председатель комитета рассказал о том, что в медучреждениях необходима организация регистратуры по типу ресепшена, «чтобы регистраторы не разговаривали с пациентами, как через амбразуру танка». Он отметил и важность участковых врачей, количество которых при растущей нагрузке сокращается. «Как следствие, люди уходят из профессии, грубят пациентам. Без усиления первичного звена всю цепь проблем не выправить. Чем менее доступен участковый врач, тем более доступная Скорая помощь», - сказал Игорь Потапов и добавил, что «этот факт затрагивает уже вопросы экономики».

Председатель комитета также остановился на механизмах выхода из сложившейся ситуации: целевая подготовка студентов, увеличение количества целевых мест до 91 человека. «Целевое обучение сейчас проходят 324 человека, процент возвращаемости целевиков не опускается ниже 88. Область сохранила все меры соцподдержки молодым врача. Для них приобретаются квартиры, производятся и выплаты интернам. В результате доля врачей до 36 лет в регионе увеличилась до 20%, но кадровый дисбаланс сохраняется. Дефицит врачей в лечебных учреждениях региона составляет 766 человек», - уточнил Игорь Потапов.

Он поблагодарил руководителей, которые своими силами оказывают поддержку молодым специалистам. «Без совместных усилий всех ветвей власти решить кадровую проблему не удастся. Попрошу это понять и помочь», - сказал председатель комитета.

Игорь Потапов сообщил, что в 2016 году в область поступили 12 автомобилей Скорой помощи. «Не менее актуальны кадровые вопросы и тут, - подчеркнул Игорь Потапов. - Есть проблема агрессивно-потребительского отношения к службе Скорой». При этом он отметил, что медики «тоже должны уважительно относиться к пациентам». Председатель комитета также выразил надежду, что случай со смертью пенсионерки, не дождавшейся Скорой, который недавно произошел в Новоржевском районе, «не отразится на очень хорошей работе службы», а останется в памяти как случай ненадлежащего поведения медиков».