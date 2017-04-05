Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля

18:24, 05 апреля 2017, ПАИ

22 апреля в 12:00 на парковке у торгового центра «Сфера» в Пскове начнётся праздник здоровья и фитнеса «Силовой экстрим». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программе: силовая часть - армлифтинг от силачей и армрестлеров; развлекательная часть - конкурсы для зрителей; настоящие мужчины смогут посоревноваться с профессионалами. Для всех желающих состоится дегустация от официального представителя спортивного питания Do4a lab в Пскове.

Дети на празднике смогут поиграть на интерактивной площадке от детской комнаты «Бабушкины сказки», сделать аквагрим. Также состоится розыгрыш подарков от клуба «С-Фитнес».

Ведущий мероприятия - Николай Королев. Запись на участие производится по телефону 8-911-892-81-75. Предварительная запись на мероприятие также ведётся по телефону 55-77-75 или у администратора клуба. Все записавшиеся автоматически становятся участниками розыгрыша призов, главным из которых станет клубная карта «С-Фитнес».