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Общество

455 неразорвавшихся снарядов обнаружили в Псковской области в 2016 году

В 2016 году в Псковской области обнаружили 455 неразорвавшихся  снарядов, в этом году – уже 69. Такие данные озвучил главный специалист аварийно-спасательной службы Псковской области по разминированию Сергей Душин в эфире проекта ПАИ-live 5 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Душина, больше всего боеприпасов находят в Себежском и Невельском районах. Он также напомнил, что в прошлом году в Пскове в одной точке были обнаружены сразу 40 снарядов – такую находку сделали археологи во время раскопок.

Кроме того, гость эфира рассказал о самом большом снаряде, который удалось обнаружить в Псковской области. Это были 8 боеприпасов от большой пушки, которые подняли со дна реки. Их обнаружил купавшийся мальчик.  «Скорее всего, там опрокинулся грузовик во времена Великой Отечественной войны», - предположил Сергей Душин.

Он отметил, что в последние годы жители региона стали чаще искать боеприпасы самостоятельно, поскольку металлоискатели продаются в свободном доступе. По его словам, главная опасность в том, что такие поисковики пытаются сами разобрать снаряды, например, разогревая их на костре.

Гость эфира объяснил, как профессионалы ведёт обезвреживание боеприпасов: «Сначала необходимо определить, в каком состоянии взрыватель, допускается ли перевозка снаряда. Если транспортировка возможна, то боеприпас вывозят на специальный полигон, если нет, то уничтожают на месте».  Он добавил, что уничтожением снарядов занимаются военные, они определяют и место, где будет проведена ликвидация.

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