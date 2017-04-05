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Общество

Налоговую льготу попросили у главы Пскова собственники здания бывшего завода «Химлегмаш»

Глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. Одними из обратившихся к нему были собственники здания бывшего завода «Химлегмаш», который является памятником регионального значения. Они просили Ивана Цецерского помочь в ситуации с налогообложением, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

Со слов собственников, с января этого года вступили в силу поправки в областной перечень объектов, подпадающих под налогооблажение: «Наше здание является и региональным памятником, и офисно-деловым центром площадью свыше 2 тысяч метров квадратных, за которое мы должны платить имущественный налог по кадастровой стоимости. Сумма значительная, по нашим расчетам, именно эти деньги в прошлые годы мы вкладывали в содержание здания-памятника в приличном состоянии». Граждане пояснили, что собственники аналогичных зданий-памятников федерального значения имеют льготу на данный налог и попросили главу города походатайствовать с данным вопросом на региональном уровне, подчеркнув, что речь ведут не об отмене налога, а о соразмерности его расчета.

Глава Пскова дал поручение юридическому и экономическому отделам Псковской городской Думы проработать данный вопрос с экономическими выкладками для последующих шагов.

К Ивану Цецерскому также обратились представители профсоюза учителей Вечерней школы города. Педагоги выразили тревогу по поводу невыплат им надбавок из стимулирующего фонда учреждения и ряду других вопросов.

Глава Пскова подчеркнул, что данные темы требуют детального разбирательства, в том числе с участием руководителя учебного учреждения, представителей Управления образования области и города. Ситуация взята на контроль.

 
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