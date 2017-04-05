Замглавы Минздрава: В Псковской области есть все условия, чтобы совершить качественный рывок

16:57, 05 апреля 2017, ПАИ

«В Псковской области сложились хорошие условия с точки зрения материально-технической базы, межведомственных усилий, с учётом уровня развития мед учреждений», - заявил на заседании коллегии Госкомитета региона по здравоохранению и фармации заместитель министра по здравоохранению Игорь Каграманян. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Каграманян, в частности, отметил онкодиспансер. «Это прекрасное учреждение, с хорошими кадрами, внутренняя логистика хорошо продумана. Кроме того, губернатор и первый заместитель губернатора нацелены на лучшие результаты в здравоохранении. Есть все условия, чтобы совершить качественный рывок», - констатировал он.

По словам замглавы Минздрава, несмотря на проблемы с кадровым обеспечением, в области работают хорошие специалисты. «Команда губернатора хорошо поработала в плане узких специалистов. С одной стороны есть дефицит кадров, с другой — современные учреждения. Вам есть, чем привлекать кадры в регион», - заявил он.

При этом Игорь Каграманян согласился, что уровень зарплат в регионе ниже, чем в Санкт-Петербурге, но это «естественно, так как Петербург - вторая столица». «Есть четкое понимание всех проблем. Игорь Иванович [Потапов, председатель Госкомитета по здравоохранению и фармации - ПАИ] прекрасно владеет ситуацией в регионе, знает все проблемы, знает, из чего они складываются. Наша задача перевести понимание ситуации в плоскость конкретных действий. Должен быть четкий план мероприятий. Руководители медучреждений на местах должны вносить свой вклад в решение этих задач. Вы видите, какие усилия принимаются на федеральном уровне», - подчеркнул заместитель министра.

По его словам, главное, что в регионе имеется «адекватное ресурсное наполнение». «Все вопросы в этом плане администрацией области решены», - сказал он. «Надо нам с вами вместе поработать, - обратился замминистра к Игорю Потапову, - И, используя формат базовой кафедры [Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова] привлечь лучшие федеральные силы».

Игорь Каграманян также отметил, что в регионе «много молодых врачей, хороших кадров, созданы все предпосылки с точки зрения инфраструктуры».

Он подчеркнул, что «с вводом в эксплуатацию нового перинатального центра регион получит прекрасный объект».

Кроме того, Игорь Каргаманян остановился на развитии кадрового потенциала. По его словам, профессия врача одна из важнейших, любое действие связано с принятием решения и ответственностью за жизнь пациента. «Нужно на уровне каждого региона поработать над укреплением престижа специальности», - подчеркнул он и назвал прессу хорошей обратной связью. Он также призвал медиков «не обижаться, когда пишут что-то необоснованно». «Нужно давать правильную информацию, именно для населения. Мы мало говорим сами», - обратил внимание замминистра.

«Минздрав готов наращивать оказание методической помощи, командировать своих специалистов. К работе перинатального центра нужно привлечь главных федеральных специалистов», - добавил он.

Игорь Каграманян также пообещал, что в этом году область получит «определённое количество автомобилей Скорой помощи». Хотя, по его словам, уровень износа медтранспорта в Псковской области ниже, чем в соседних регионах. В заключение замминистра поблагодарил коллег-врачей, медсестёр и всех, кто активно трудится в отрасли, а также губернатора Андрея Турчака за постоянное внимание к вопросам здравоохранения, вице-губернатора Веру Емельянову и председателя Псковского областного Собрания Александра Котова за решение проблем в отрасли.

«Видно, что Игорь Николаевич трепетно и с особыми чувствами относится к нашему региону», - прокомментировал его выступление Андрей Турчак. - Все знают реальную картину, и мы не боимся говорить о проблемах». Он отметил, что есть понимание, как решать вопросы, однако без поддержки федерального центра Псковская область не справится. «Чтобы сделать рывок, нужны особые усилия», - заявил губернатор.