Псковская семья из пяти человек пострадала в ДТП на дороге в Ленобласти

16:09, 05 апреля 2017, ПАИ

5 апреля в 11:30 в деревне Домкино (Лужский район, Ленинградская область) произошло столкновение четырех машин, в том числе двух с псковскими номерами.

Как стало известно Псковскому агентству информации, на указанном участке дороги не разъехались автомобили «Ниссан Тиана» с госномерами Смоленской области, «Хендай» с номерами Ленинградской области, «Фольксваген Поло» и грузовик «Вольво» с номерами Псковской области.

В результате травмы получили 6 человек, из них один находился в «Ниссане», остальные — в «Фольксвагене», в том числе три ребенка. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Луги.

Среди пострадавших из Псковской области: мужчина 1962 года рождения, женщина 1964 года рождения, два мальчика и девочка 2008 года рождения. Все они госпитализированы в стабильно тяжелом состоянии.