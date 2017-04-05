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Общество

Обратить внимание на оказание посттравматической помощи рекомендовал замглавы Минздрава РФ

Обратить внимание на оказание посттравматической помощи рекомендовал заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян в ходе коллегии Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации 5 апреля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Тему посттравматической помощи затронул псковский фельдшер Иван Васильев. Также он спросил о наполнении кадрами врачебно-физкультурного диспансера, который планируется открыть в Пскове до конца года. Третий поступивший от него вопрос касался повышения зарплаты врачей за одну ставку.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил, что организация посттравматической помощи предусматривает колоссальные финансовые затраты. «Дорастем и до этого», - сказал он и пояснил, что в настоящее время в числе приоритетных вложений - лечебный факультет ПсковГУ, перинатальный центр, врачебно-физкультурный диспансер и другие объекты.

Что касается последнего из названных, то, по словам главы региона, минимум оборудования и необходимый штат врачей для открытия диспансера будут, а потом работа в этом направлении продожится.

Отвечая на вопрос о зарплате медиков, Андрей Турчак напомнил, что в советское время на одну ставку не работал никто.

А замглавы Минздрава отметил, что, с точки зрения структуры зарплаты, коэффициент совместительства снижается в целом по стране. «Во многих лечебных учреждениях есть понимание, что совместительство должно быть, Андрей Анатольевич правильно говорит, оно было всегда», - заявил Игорь Каграманян. В то же время он подчеркнул важность вопроса повышения зарплаты сотрудников отрасли.

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