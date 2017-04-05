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Общество

Псковский собственник лишился сельхозугодий из-за культивирования сорняков

Бежаницкий районный суд вынес решение об изъятии у псковского собственника трех земельных участков сельскохозяйственного назначения в связи с их неиспользованием для производства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Нарушения земельного законодательства специалисты выявили в ноябре 2015 года при проведении  внеплановой проверки. Тогда они установили, что три участка сельхозназначения общей площадью 14,7 га, расположенные вблизи деревни Подоржевка Бежаницкого района, заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

При этом эти земли находятся в собственности с апреля 2010 года, и срок их освоения истек в апреле 2012 года.

Постановлением Управления Россельхознадзора землевладелец был привлечен к административной ответственности — оштрафован на 9 тыс. рублей  (по 3 тыс. рублей за каждый неиспользуемый участок). Также ему были выданы предписания с целью устранения выявленных нарушений.

Проведенная в августе 2016 года внеплановая проверка показала, что предписания не исполнены, работы по расчистке сельхозугодий не проведены, поэтому в отношении собственника составили протокол и направили его в мировой суд.

В итоге суд назначил нарушителю штраф по 10 тыс.  рублей за каждое неисполненное предписание.

Затем собственнику повторно были выданы предписания об устранении нарушений земельного законодательства, а материалы по неиспользуемым участкам переданы в Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям для возбуждения судебной процедуры их изъятия.

Позже районный суд рассмотрел исковое заявление названного комитета и принял решение об удовлетворении заявленных требований. Земельные участки будут изъяты у собственника и проданы с публичных торгов.

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