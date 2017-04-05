Международный фестиваль документального кино «Эхо Флаэртианы» пройдет в Пскове

18:00, 05 апреля 2017, ПАИ

С 24 по 30 апреля в проекте «Молоко и Сено» Театрально концертной дирекции Псковской области пройдёт международный фестиваль «Эхо Флаэртианы», в рамках которого будут представлены девять документальных фильмов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Флаэртиана» — ежегодный Международный фестиваль документального кино, который проводится в Перми с 2006 года. В рамках «Эха Флаэртианы» проходят показы лучших фильмов фестиваля на культурных площадках России и стран СНГ. В 2016 году «Эхо Флаэртианы» прошло в Тюмени, Новосибирске и Омске. Подробнее о фестивале можно узнать тут.

Кинопоказы состоятся медиахолле Театрально-концертной дирекции. Стоимость билета на любой фильм из программы - 150 рублей. Их можно приобрести онлайн или в кассе Псковского театра.

24 апреля \ 19:00

«24 снега»

Россия, 2016, 90 минут, 18+

Режиссер: Михаил Барынин

Герой картины, коневод Сергей, большую часть года живёт в тундре, ухаживая за табуном. С каждым годом он всё больше времени проводит вдали от деревни, встречаясь с семьёй лишь несколько раз в году. Сергей чувствует себя чужаком в родном доме и практически теряет связь с семьёй. Изнуряющий быт севера ставит человека перед самым сложным вопросом: кто он на самом деле?





25 апреля \ 19:00

«Чужая работа»

Россия, 2015, 70 минут, 16+

Режиссер: Денис Шабаев

Фаррух – гастарбайтер. Вместе с отцом, матерью и братьями он живёт в Москве и берётся за любую работу, которая может принести хотя бы небольшие деньги. Но не для этого он уехал из своего родного Таджикистана, оставив там молодую жену с маленькими детьми. Фаррух хочет стать знаменитым актёром.

26 апреля \ 19:00

«Кто будет моим мужем?»

Россия, 2015, 64 минут, 12+

Режиссер: Дарья Хренова

Ей пророчили судьбу Коко Шанель XXI столетия. Но вместо этого высокий забор ограждает Настю от всего мира – после автомобильной аварии. Готова ли она идти на компромиссы в поиске спутника жизни и снизить уровень своих претензий?

27 апреля \ 19:00

«Самовыдвиженка»

Россия, 2015, 60 минут, 16+

Режиссер: Юлия Киселева

В 22 года Даша захотела стать депутатом – этот период совпал с волной оппозиционных протестов. Волна спала, депутатский мандат остался. И ещё – неустроенная личная жизнь, которой нет места в политике.

28 апреля \ 19:00

«Два детства»

Россия, 2015, 26 минут, 16+

Режиссер: Владимир Головнёв

«Два детства» – документальное наблюдение за жизнью старшеклассников в канун юбилея Победы. Фильм о том, как школьная педагогика дискредитирует понятие патриотизма ритуальными мероприятиями.

29 апреля \ 15:00

«Чем ближе мы становимся»

Великобритания, 2015, 88 минут, 16+

Режиссер: Карен Гатри

Карен - режиссёр и внимательная дочь. Она возвращается в родной городок в Шотландии, чтобы позаботиться о своей матери Энн. Тут же вдруг появляется её блудный отец, обаятельный, но непостижимый Иен, которого не было рядом много лет. После столь неожиданного объединения семьи Карен понимает, что это её последний шанс разобраться в семейной истории.

29 апреля \ 18:00

«Форсаж. Возвращение»

Россия, 2016, 104 минуты, 12+

Режиссер: Наталия Гугуева

Фильм о тяжёлом внутреннем противостоянии российских и украинских лётчиков – бывших однополчан, сослуживцев, офицеров-земляков – в непростое время, когда на Донбасс летят украинские бомбы.

30 апреля \ 15:00

«Семейное дело»

Голландия, 2015, 115 минут, 16+

Режиссер: Том Фассарт

В день своего тридцатилетия Том Фассарт внезапно получает приглашение от 95-летней бабушки Марианны, которая просит, чтобы он приехал навестить её в Южную Африку. Всё, что он знает о ней, – истории, рассказанные отцом. Роковая женщина, известная в 50-х модель, отдавшая своих сыновей в детский дом. Том принимает приглашение. Но когда бабушка делает неожиданное признание, его авантюра становится куда запутаннее, чем он мог себе представить.

30 апреля \ 18:00

«Страна Удэхе»

Россия, 2015, 26 минут, 16+

Режиссер: Иван Головнев

Современная версия «Нанука с Севера» российского режиссёра Ивана Головнева. «Страна Удэхе» погружает зрителей в привычную жизнь малого народа и обнаруживает, что удэхейцы во всем видят жизнь, а смерти для них нет.