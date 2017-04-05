Базовая кафедра медицинского университета имени Мечникова откроется в Пскове

17:09, 05 апреля 2017, ПАИ

В Псковской областной клинической больнице создадут базовую кафедру Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, соответствующее соглашения было подписано 5 апреля между администрацией Псковской области, ректоратом вуза и Министерством здравоохранения.

Кафедра будет открыта на площадях бывшего отделения эндокринологии в Псковской областной клинической больнице.

Ректор медуниверситета Отари Хурцилава пообещал, что руководство вуза сделает всё, чтобы задачи, которые ставит Минздрав, были выполнены. Он также поспособствует выполнению задач, которые губернатор области ставит перед региональным Госкомитетом по здравоохранению.

По словам Отари Хурцилавы, у университета «давние связи с Псковской областью». «В своё время в Псковской областной больнице действовала региональная кафедра, где велась последипломная подготовка врачей», - напомнил он.

Ректор также отметил, что в петербургском университете работают девять факультетов, шесть из которых занимаются именно последипломной подготовкой медицинских специалистов. «У нас очень сильное последипломное образование. Мы являемся разработчиками профессиональных программ в разных областях. Уровень подготовки наших специалистов очень высокий», - подчеркнул Отари Хурцилава.

Он также отметил, что область отправляет студентов-целевиков на учёбу в Петербург, а вуз, в свою очередь, будет отправлять их в регион на практику. «Затем из этого сотрудничества может вырасти лечебный факультет ПсковГУ. Но сначала необходимо подготовить профессорско-преподавательский состав, тогда будет полноценный лечебный факультет, и Псковская область из своих же выпускников будет готовить врачей», - подытожил Отари Хурцилава.