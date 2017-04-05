Машина с говядиной без клейма остановлена в Себежском районе

17:42, 05 апреля 2017, ПАИ

В Себежском районе приостановлено движение автомобиля, в котором с нарушением ветеринарно-санитарных требований перевозилось мясосырье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В машине находилась охлажденная говядина в четвертинах, темно-красного цвета, без видимых загрязнений, уложенная навалом на картон. Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, ветеринарные и товаротранспортные документы на товар отсутствовали. Транспорт не оснащен холодильным оборудованием, на момент досмотра температура в толще мышц составила плюс 1,3 градуса по Цельсию. Кроме того, рядом с грузом специалисты обнаружили посторонние предметы (картон, загрязненная ткань).

По словам управлявшего автомобилем жителя Ленобласти, он перевозил не принадлежащий ему товар в количестве около 1000 кг из Белоруссии в Санкт-Петербург.

В итоге Управление решило запретить перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза, был оформлен акт о возврате груза, проведена денатурация товара раствором метиленовой сини.