Вскопать землю на 50-60 см перед разведением костра рекомендует псковичам специалист по разминированию

18:45, 05 апреля 2017, ПАИ

Главный специалист аварийно-спасательной службы Псковской области по разминированию Сергей Душин рекомендует жителям региона перед разведением костра вскопать землю на 50-60 сантиметров. Сделать это необходимо для того, чтобы убедится в отсутствии боеприпасов, оставшихся в земле со времён Великой Отечественной войны. Об этом Сергей Душин рассказал в эфире проекта ПАИ-live 5 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам специалиста, взрыв боеприпаса происходит при повышении температуры и давления. «Удар также может привести к детонации снаряда», - пояснил Сергей Душин.

Он также заметил, что ложных вызовов на обезвреживание боеприпасов практически не бывает. «Случается, люди находят учебные боеприпасы, а они выглядят как настоящие», - сказал гость эфира.