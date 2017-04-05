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Общество

Вскопать землю на 50-60 см перед разведением костра рекомендует псковичам специалист по разминированию

Главный специалист аварийно-спасательной службы Псковской области по разминированию Сергей Душин рекомендует жителям региона перед разведением  костра вскопать землю на 50-60 сантиметров. Сделать это необходимо для того, чтобы убедится в отсутствии боеприпасов, оставшихся в земле со времён Великой Отечественной войны. Об этом Сергей Душин рассказал  в эфире проекта ПАИ-live 5 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам специалиста, взрыв боеприпаса происходит при повышении температуры и давления. «Удар также может привести к детонации снаряда», - пояснил Сергей Душин.

Он также заметил, что ложных вызовов на обезвреживание боеприпасов практически не бывает. «Случается, люди находят учебные боеприпасы, а они выглядят как настоящие», - сказал гость эфира.

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