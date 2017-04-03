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Политика

«Единая Россия» начала отбор тем для дебатов в рамках предварительного голосования

«Единая Россия» запустила голосование в соцсетях по отбору тем для дебатов в рамках предварительного голосования в Пскове накануне выборов в городскую Думу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Предложить тему для дебатов среди участников предварительного голосования можно на страничках групп Псковского регионального отделений партии в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Первые дебаты стартуют 8 апреля и завершатся 21 мая. Организационный комитет будет в постоянном режиме отслеживать результаты пользовательского голосования и с их учетом определять темы для предстоящих дебатов. 

«Мы считаем необходимым спросить у жителей, по каким вопросам в первую очередь они хотели бы услышать позицию кандидатов, какие вопросы и сферы волнуют людей больше всего. Наши избиратели в интернете смогут высказать свое мнение по поводу актуальных сегодня тем. Ведь голосование по отбору кандидатов от «Единой России», которое пройдет 28 мая, будет открытым, в нем смогут принять участие все избиратели. Псковичи должны сформировать свое отношение к кандидатам, четко понимать, как они ориентируются в тех вопросах, которые волнуют жителей, и что предлагают для их решения», – отметил секретарь псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» Иван Цецерский.

По словам Ивана Цецерского, «неправильно ограничивать выбор или навязывать какие-то вопросы для обсуждения». «Партия заинтересована в том, чтобы предварительное голосование проходило максимально открыто и конкурентно. Это значит, что граждане должны получить подробные ответы на те вопросы, которые их реально волнуют. От этого напрямую зависит количество избирателей, которые примут участие в предварительном голосовании, а это в свою очередь повлияет на качество отбора кандидатов, которых партия выдвинет на выборы. Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в перечень тем, по которым пройдут дебаты кандидатов», - подчеркнул секретарь городского отделения «Единой России». 

Прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров.

Отметим, что «Единая Россия» - единственная партия, которая проводит предварительное голосование.

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