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Спорт

«Бронзу» завоевал сотрудник Псковского УФСИН на Чемпионате СЗФО по смешанному единоборству

Сотрудник ИК-5 УФСИН России по Псковской области Евгений Никитенков завоевал бронзовую медаль в весовой категории 57 килограммов на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по смешанному единоборству (ММА) в Вологде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

«Биться было трудно, но на таких турнирах никогда легко не бывает. Продолжаю тренироваться и не останавливаюсь на достигнутом», - прокомментировал свое выступление спортсмен.

Напомним, что в конце февраля Евгений Никитенков взял «бронзу» в аналогичной весовой категории на Межрегиональном открытом Кубке по смешанному единоборству в память о подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова, проходившем в Великих Луках. 

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