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Культура

7 апреля в Центральной городской библиотеке Пскова состоится поэтический уикэнд

7 апреля в 17:00 в Центральной городской библиотеке на Конной, 6 состоится поэтический уикэнд «Провинциальный треугольник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Провинциальный треугольник» - так назвали свой совместный творческий тандем Александр Березов и Геннадий Моисеенко. Александр живёт и работает в Пыталово, а Геннадий – в Великих Луках. Гостям представят стихи в авторском исполнении, потому что и Березов, и Моисеенко мастерски читают свои произведения на публику», - отметили в библиотеке.

Александр Берёзов родился 30 июня 1964 года в деревне Гавры Пыталовского района Псковской области. В 1986 году окончил факультет иностранных языков ПГПИ им. Кирова в г. Пскове. Печатался в местных периодических изданиях, «Учительской газете», альманахе «Скобари». Изданы книги стихов «Дорога в приют богов» и «Между светом и тьмой». Работает учителем в Пыталовской средней школе. Живет в городе Пыталово.

Геннадий Моисеенко одился в городе Великие Луки в 1959 году. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал электрослесарем, инженером, был безработным. Печатается с 1994. Автор книг: «Под цвет обоев»,.1995; «История в пурпурных тонах», 1995; «В тихом омуте» 1997; «Венера Грэйтбоузская» 1997; «В тени», 1998.

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