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Общество

Замглавы Минздрава о передаче на федеральный уровень поддержки орфанных больных: Будем вести диалог

На заседании коллегии Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации 5 апреля председатель Псковского областного Собрания Александр Котов попросил заместителя министра здравоохранения РФ Игоря Каграманяна прокомментировать инициативу псковских законодателей о передаче на федеральный уровень полномочий по поддержке орфанных больных.  Александр Котов заметил, что высвободившиеся средства регион мог бы направить на решение проблем здравоохранения, которые были озвучены на заседании коллегии, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Каграманян назвал  инициативу областного Собрания очень важной и подчеркнул, что по ней будет вестись диалог.

При этом он заметил, что Правительство РФ выделяет регионам средства на поддержку орфанных больных.

«Средства поступают, но не в полном объеме», - ответил на это губернатор Псковской области Андрей Турчак.  Он добавил, что заключение по разработанному псковичами законопроекту будет готовить Министерство финансов.

Также Александр Котов спросил мнение Игоря Каграманяна о другой законодательной инициативе, которая касается монетизации льгот. Суть её в том, чтобы исключить возможность, когда люди монетизируют положенную им федеральную льготу, а потом по региональной программе получают льготные лекарства.

«Проблема такая есть, - заявил Игорь Каграманян. - Вопрос очень внимательно и вдумчиво анализируется и будет решаться в течение ближайших лет. В силу важности этого вопроса нужно комплексно подойти к его решению».

Александр Котов поблагодарил Игоря Каграманяна: «Мы чувствуем на себе внимание со стороны Минздрава. Если мы дальше будем так конструктивно сотрудничать то ситуация в здравоохранении региона сильно изменится».

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