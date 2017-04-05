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Общество

Военный комиссариат проводит набор псковичей на службу по контракту

Военный комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор граждан для прохождения военной службы по контракту. Об этом Псковскому агентству информации сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара Пскова и Псковского района Дмитрий Егоров.

В частности, набор на контрактную службу открыт в следующих воинских частях: в/ч 64044, в/ч 41493 (76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ, Псков), в/ч 29760 (Луга), в/ч 30734, 44440, 64055 (Остров, Псковской области), в/ч 34670, 91726 (Валуйки, Белгородской области), в/ч 12721 (Клинцы, Брянской области), в/ч 91711 (Богучар, Воронежской области), а также в воинские части Балтийского флота (в/ч 06017 Балтийск Калиниградской области; в/ч 90151 Гусев, Калининградской области, в/ч 06414, Калининград).

К службе допускаются мужчины от 18 до 40, годные по состоянию здоровья, отслужившие военную службу по призыву, имеющие хорошую физподготовку и которые прошли профессионально-психологический отбор и проверку Управления МВД.

По всем вопросам обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, дом 38, кабинет 19. Телефон 72-72-51.

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