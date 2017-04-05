Число бедных в России в 2016 году выросло на 300 тысяч

18:29, 05 апреля 2017, ПАИ

Число бедных в России в 2016 году выросло на 0,3 млн человек, составив 19,8 млн человек. Об этом со ссылкой Росстат сообщает «Интерфакс».

В 2015 году в результате переоценки данных (в связи с учетом сведений по Крыму и Севастополю) показатель численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума был увеличен до 19,5 млн с 19,2 млн. В 2014 году число бедных в РФ равнялось 16,1 млн человек, в 2013 году - 15,5 млн человек.

В 2016 году уровень бедности в РФ составил 13,5% (в 2015 году - 13,3%), в IV квартале 2016 года - 10,1% (в IV квартале 2015 года - 10,0%), в III квартале - 18,8%, во II квартале - 13,5%, в I квартале - 16%.

Прожиточный минимум в РФ, согласно данным Росстата, в IV квартале 2016 года был 9 тыс. 691 рубль на человека в месяц против 9 тыс. 889 рублей в III квартале, 9 тыс. 956 рублей во II квартале и 9 тыс. 776 рублей в I квартале.

В целом по России среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 года были 35 тыс. 973 рубля в месяц (в IV квартале 2015 года - 36 тыс. 79 рублей), что составляет 371,2% от величины прожиточного минимума (в IV квартале 2015 года - 376,5%).