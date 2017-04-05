Власти Пскова призвали председателей домов провести субботники во дворах

18:34, 05 апреля 2017, ПАИ

В Пскове состоялось очередное заседание Клуба председателей многоквартирных домов (МКД), которое провел депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в связи с началом месячника по благоустройству и санитарной уборке города депутат призвал председателей МКД контролировать работу управляющих организаций в части приведения в порядок и содержания территории, прилегающей к многоэтажкам.

«В случае неудовлетворительной уборки можно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова по телефону 055. К вопросу будут подключены контролирующие органы муниципалитета», - отметил Илья Комиссаров.

Заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Дмитрий Таратынов призвал председателей провести работу с жильцами и при возможности организовать субботники на своих территориях, объединив усилия с управляющей организацией и УГХ.

Депутат Илья Комиссаров рассказал председателям МКД о старте общественного обсуждения и возможности жителей многоквартирных домов принять участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Вся информация размещена на портале администрации Пскова. Предложения принимаются до 30 апреля.

На встрече также подчёркивалось, что председателям МКД в рамках своих полномочий необходимо усилить контроль за работой управляющих организаций по обеспечению мер коллективной безопасности и надлежащего содержания помещений чердаков и подвалов жилых домов. Кроме того, председатели хорошо знают всех проживающих в домах людей. И в случае появления подозрительных лиц могут сообщить о них в органы правопорядка.

Присутствовавший на заседании заместитель руководителя аппарата оперативного штаба УФСБ России по Псковской области Станислав Пугач подчеркнул, что в случае обнаружения любого подозрительного постороннего предмета на территории жилого дома или прилегающей к нему зоне, необходимо незамедлительно сообщить о нем в полицию по телефону 02. Ни в коем случае не трогать предмет и не пытаться его перемещать. На место выедут профессионалы и оценят ситуацию.