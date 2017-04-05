Лучший учитель, воспитатель и мастер 2017 года определены в Псковской области

18:35, 05 апреля 2017, ПАИ

Церемония закрытия областных конкурсов педагогического мастерства «Учитель года — 2017», «Воспитатель года — 2017» и «Мастер года — 2017» состоялась 5 апреля в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

За звание лучшего в этом году боролся 31 педагог дошкольного, общего и профессионального образования. В конкурсе «Учитель года» претендентами на победу были 12 учителей начальных классов, русского языка и литературы, физической культуры, физики, истории и обществознания, информатики, основ безопасности жизнедеятельности и один преподаватель юридических дисциплин. На звание «Воспитатель года» претендовали восемь воспитателей и один музыкальный руководитель. В номинации «Мастер года» соревнование проходило между пятью преподавателями и четырьмя мастерами колледжей региона. Участники областного этапа представляли Псков, Великие Луки, Великолукский, Дедовичский, Невельский, Новосокольнический, Опочецкий, Островский, Печорский, Плюсский, Псковский и Пыталовский районы.

Конкурсные мероприятия проходили 4 и 5 апреля на трех площадках. По итогам профессиональных состязаний обладателем почетного титула «Учитель года — 2017» стала учитель физики и информатики Тямшанской гимназии (Псковский район) Наталия Яникова. «Воспитателем года» названа Анна Шарова из «Центра развития ребенка — Детский сад «Березка» филиала Печорской гимназии. Преподаватель Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Денис Николаев стал «Мастером года — 2017». Все победители областного этапа конкурса профмастерства представят Псковскую область на заключительном, федеральном этапе.

С победой специалистов от имени губернатора Псковской области Андрея Турчака поздравил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов. «Здесь, на сцене, стоят сильнейшие педагоги области. Но я думаю, что на самом деле таких сильных и талантливых преподавателей у нас намного больше. Мне хочется, чтобы на этой сцене в следующем году присутствовали представители многих других педагогических направлений, чтобы Псковская область была самой талантливой по педагогическому мастерству», — сказал начальник областного Управления образования.

В ответном слове одна из победителей Наталия Яникова поблагодарила коллег за поддержку, а организаторов — за высочайший уровень мероприятия.

Добавим, что региональный конкурс педагогического мастерства существует в Псковской области уже 17 лет. Его учредители — Государственное управление образования Псковской области, областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации при участии органов местного самоуправления, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

Цели конкурса — выявление новых имен талантливых педагогических работников Псковской области, их поддержка и поощрение, достижение общественного признания учительского труда и стимулирование педагогического творчества.