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Общество

Стентирование и распределение выпускников вызвали дискуссии на коллегии псковских медиков

Темы развития системы здравоохранения Псковской области обсудили на коллегии Государственного комитета региона по здравоохранению и фармации 5 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, работники медицинских учреждений региона и общественные деятели провели открытую дискуссию с первым заместителем министра здравоохранения РФ Игорем Каграманяном, губернатором Псковской области Андреем Турчаком и председателем Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорем Потаповым.

В ходе разговора в режиме «вопрос-ответ» была поднята тема оказания в регионе высокотехнологичной медицинской помощи, а именно, проведения на базе Псковской областной клинической больницы эндопротезирования коленных суставов. Травматолог Игорь Островский рассказал, что ежегодно в очередь на проведение подобной операции встают более 200 жителей региона, однако количество выделенных региону протезов составляет не более 10 штук. Специалисты вынуждены направлять пациентов в федеральные клиники, в то время как могли бы оперировать на месте. Андрей Турчак и Игорь Потапов выразили поддержку предложению врача об увеличении количества таких операций именно в Псковской области.

Медики также подняли вопрос финансирования коронарных хирургических вмешательств, проводимых в регионе. Игорь Потапов напомнил, что объем средств из областного бюджета на эти цели в текущем году увеличился и составил 11 млн рублей. Однако, по словам главного врача Псковской областной клинической больницы Анатолия Волкова, этих денег хватит только на 45 стентирований, хотя потребность в подобных операциях гораздо выше. Андрей Турчак поручил разобраться в вопросе своему первому заместителю Вере Емельяновой и пообещал предусмотреть в бюджете следующего года большую сумму.

На коллегии также обсудили возвращение государственного распределения выпускников медицинских вузов в региональные учреждения здравоохранения. «Это неконституционное решение, нарушающее права и свободу граждан», — отметил Андрей Турчак и напомнил, что поднимал эту тему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению главы региона, целесообразнее развивать систему целевого обучения студентов, когда государство в лице госзаказчика направляет молодого человека на учебу с обязанием отработать по окончании вуза положенный срок либо вернуть потраченные на обучение деньги.

Напомним, также затрагивался вопрос о финансировании из федерального бюджета дорогостоящего лечения редких (орфанных) заболеваний. Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отметил, что региональные депутаты уже выступили с законодательной инициативой о передаче полномочий по финансированию этого направления на федеральный уровень. Игорь Каграманян сказал, что Минздрав поддерживает такое предложение, однако соответствующее заключение должно дать Министерство финансов Российской Федерации.

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