Сенатор Елена Бибикова провела приём граждан в Пскове

18:38, 05 апреля 2017, ПАИ

Сенатор Совета Федерации Елена Бибикова провела приём граждан в общественной приёмной партии «Единая Россия» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Среди обратившихся к сенатору был председатель псковской областной общественной организации Союз «Чернобыль» Михаил Кошурников. Он подготовил законопроект, связанный с пенсионным обеспечением военнослужащих-чернобыльцев. По мнению Михаила Кошурникова, такой документ необходимо рассмотреть и принять на федеральном уровне. Елена Бибикова согласилась с актуальностью темы обращения и отметила хорошую проработку представленного ей документа. Член Совета Федерации приняла законопроект к рассмотрению.

Другие обращения связаны с вопросами пенсионного обеспечения, а также улучшения жилищных условий семьи, имеющей часто болеющих малолетних детей.

Напомним, депутаты-единороссы различных уровней и специалисты областной администрации проводят приёмы граждан в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по адресу: Псков, улица Гоголя, 9.

С графиком приёма можно ознакомиться на сайте псковского регионального отделения партии. Справки по телефону 66-25-12.