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Общество

6 апреля по народному календарю наступил Артемон-дери полоз

6 апреля по народному календарю наступил Артемон-дери полоз, сообщает сalend.ru.

В этот день православная церковь чтит память святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского. Он жил и проповедовал на заре христианства – в I-II веках.

Погода к этому времени стояла уже теплая, снег таял, и те крестьяне, которые еще не удосужились сменить сани на телегу, рисковали ободрать полозья.

В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами — это делалось, чтобы выгнать нечистую силу. Также огонь разводили вдоль дорог, чтобы указать путникам дорогу к церкви.

Вечером начинали готовиться к большому празднику — Благовещенью. Поскольку на Благовещенье любая работа считалась грехом, старались переделать все неотложные дела. Накануне праздника все православные ехали к вечере. В церквях в этот день было принято освящать семена для посадки.

Также в старину существовало поверье: если девушка выстоит в церкви всю ночную службу, то выйдет замуж за хорошего человека.

Были и приметы на погоду, например такая: если ночь теплая — то весна будет дружная. Судили по разным признакам и об урожае: если роса — не надо коням овса, будут добрые проса; будет дождь — скоту легкий год; если пойдет снег — греча уродится; а коли ударит мороз — вырастут и просо, и овес.

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