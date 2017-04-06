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Общество

Международный день спорта на благо развития и мира отмечается 6 апреля

6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира, сообщает calend.ru.

23 августа 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта. Официальное название Дня — Международный день спорта на благо развития и мира.

В число спонсоров проекта резолюции (№ A/RES/67/296) вошли Белоруссия, Грузия, Казахстан, Румыния, Россия, Сербия и Македония. В резолюции подчеркивается, что все расходы, связанные с ее осуществлением в рамках системы ООН, будут покрываться за счет добровольных взносов членов мирового сообщества.

На заседании Генеральной Ассамблеи присутствовали президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге и «первая ракетка мира» Новак Джокович. В своем выступлении по случаю принятия резолюции Жак Рогге подчеркнул, что давно существуют традиции сотрудничества МОК и ООН в области спорта. Начало им было положено в 1952 году, когда ЮНЕСКО провела первую кампанию по популяризации спорта как средства образования.

Серб Новак Джокович, со своей стороны, напомнил присутствующим, что он родился и вырос в маленькой стране, но благодаря спорту ему удалось добиться больших успехов и побывать во многих государствах мира. Джокович добавил, что спорт является лучшим средством для закаливания характера. «Я надеюсь, что учреждение Международного дня спорта станет мотивацией для каждого из нас направить свои усилия на выработку основных ценностей спорта, таких как честная игра, согласованность в команде и уважение к оппоненту. Это универсальные качества», — сказал теннисист.

Организация Объединенных Наций предлагает всем государствам, организациям системы ООН, и в первую очередь Бюро ООН по спорту на благо развития и мира, а также международным, региональным и национальным спортивным организациям, гражданскому обществу, включая неправительственные организации и частный сектор, и всем другим заинтересованным сторонам отмечать Международный день спорта и способствовать повышению осведомленности о нем.

По замыслу учредителей, Международный день спорта должен стать дополнением Международному Олимпийскому дню, отмечаемому ежегодно 23 июня. В День спорта миллионы людей во всем мире также будут принимать участие в спортивных состязаниях, начиная с 10-километровых забегов и марафонов и включая групповые спортивные игры, велосипедные гонки и образовательные мероприятия.

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