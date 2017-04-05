Приставы взыскали долг с жителя Порхова во время сделки у нотариуса

18:15, 05 апреля 2017, ПАИ

С жителя Порхова во время сделки у нотариуса по продаже половины квартиры взыскали долг в размере 388 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В отношении порховича на исполнении у судебного пристава находились 10 исполнительных производств, долг накопился за неуплату кредитных обязательств и страховых взносов. Пристав направил запросы во все регистрирующие органы, и по полученным ответам были приняты соответствующие меры взыскания к гражданину, так как добровольной оплаты не последовало. В рамках исполнительных производств пристав вынес постановления о запрете на регистрационные действия с автотранспортными средствами, об обращении взыскания на заработную плату и на денежные средства на счетах в банках, а также о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации.

В конце марта судебный пристав выяснил, что у нотариуса будет производиться сделка по купле-продаже половины квартиры, во владение которой должник вступил 28 марта, приняв жилплощадь в наследство. Узнав точное время и дату сделки, приставы прибыли к нотариусу и при передаче денежных средств пояснила, что должнику необходимо погасить долги по производствам, которые находятся на исполнении ещё с 2012 года.

Житель Порхова сначала пояснил, что на эти денежные средства у него есть свои планы, и отказывался платить долг. Но судебный пристав предупредил, что вынесет постановление о запрете на указанное имущество, и должник решил оплатить всю сумму долга.